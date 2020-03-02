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Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Hamamköy-Karbasan yolunda bulunan Çay Kenarı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Hamamköy'den Karbasan köyü istikametine seyretmekte Fedayi Aslan idaresindeki 64 SD 659 plakalı kamyonet karşı yönden gelen Mehmet Özçelik'in kullandığı 43 PN 952 Plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Özçelik ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Önlü yaralandı. Yaralılar kaza mahalline gelen ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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