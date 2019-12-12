Hisarcık'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde seyir halindeki otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hisarcık-Emet çevre yolu Göktepe mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hisarcık'tan Emet istikametine seyreden 43 PH 523 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Yiğit, Göktepe Mevkii'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçta sürücü Hüseyin Yiğit, otomobilde yolcu olarak bulunan Nurhayat ve Elifsu Yiğit yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hisarcık İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.