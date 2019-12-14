Hisarcık'ta TÜBİTAK Bilim Söyleşisi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde TÜBİTAK tarafından organize edilen bilim söyleşileri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik “Biyomedikal Cihazlar, Tıbbi Görüntüleme, Sinyal İşleme ve İnceleme” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Amfisindeki söyleşiye konuşmacı olarak Dumlupınar Üniversitesi, Simav Teknoloji Fakültesinde görevli Dr. Öğretim üyesi Şükrü Kitiş katıldı.

Şükrü Kitiş, yaklaşık 2 saat süren bir söyleşide; Öğrencilere biyomedikal cihazlar, tıbbi görüntüleme, tıbbi sinyal işleme ve inceleme konularında bilgiler verdi. Aynı zamanda öğrencilerin mezun olduklarında hangi bölümleri seçebilecekleri hakkında bilgilendirmede bulunan Kitiş, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.

Söyleşi sonunda Şükrü Kitiş'e Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından plaket verildi.

Söyleşiye Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Aydın, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

TÜBİTAK Bilim Söyleşilerinin bilim insanlarını öğrencilerle buluşturarak toplumda bilim farkındalığını ve popüler bilim okuryazarlığını artırmayı hedefleyen etkinlikler olduğunu belirten yetkililer,” Bu etkinlikler çerçevesinde temel bilimler, sosyal bilimler, teknoloji, mühendislik, sanat ve tasarım konularında farkındalık oluşturmak; hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri alanında uzman bir konuşmacının deneyimlerinden yola çıkarak anlamasına imkân sağlamak ” olduğunu ifade ettiler.