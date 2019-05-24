Hisarcık'ta Ufka Yolculuk Yarışması ödül töreni

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde “Güzel Ahlak” konulu Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışmasının ilçe ödül töreni düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulunda yapılan ödül töreni, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Okul Müdürleri, öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Ödül töreninde yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, kaybedenin olmadığını bu tür hayırlı faaliyetlerin öğrenciler açısından çok faydalı olduğunu belirterek, önümüzdeki yıllarda öğrencilerden daha güzel başarılar beklediğini ifade etti.Cebeci, hediyelerin arasında bulunan Kur'an-ı Kerim'leri temin ederek bir kaç yıldır bu faaliyete destek veren hayırsever Hüseyin Şengül'e de teşekkür etti.

Son 4 yıldır Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasına ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Yaman, “Normalde ilçe ödülü bulunmamasına rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Cebeci'nin şahsında müdürlüğümüzün büyük destekleriyle, okuma kültürünü yerleştirmek, bunu teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışmasının ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde, ilçemizde dereceye giren 13 öğrenciye çeşitli ödüller ve başarı belgeleri verildi. Okul olarak katkı ve katılımlarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.