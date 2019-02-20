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Hisarcık'ta umre kafilesi dualarla uğurlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile 23 günlük umre ziyareti gerçekleştirecek olan 32 kişilik umre kafilesi İlçe Müftülüğünce düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile 23 günlük umre ziyareti gerçekleştirecek olan 32 kişilik umre kafilesi İlçe Müftülüğünce düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.


Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde bir konuşma yapan Kafile Başkanı İlçe Müftüsü Mustafa Arda,“ Bizler kutsal topraklarda bulunduğumuz süre zarfında hem kendimize, hem de sevdiklerimize, yakınlarımıza, dostlarımıza dua edeceğiz. Bizden dua isteyenlere, selam gönder diyenlere onlara olan görevlerimizi yerine getireceğiz. İnşallah hayırlı ve güzel bir umre olur. Sağlık ve afiyet içinde gitmiş gelmiş oluruz. Allah gitmek isteyen herkese nasip eylesin” dedi.


İlçe Müftüsü Mustafa Arda tarafından yapılan duanın ardından umre yolcuları yakınları ile vedalaştıktan sonra gözyaşları arasında kutsal topraklara uğurlandı.


Uğurlama törenine Kaymakam Furkan Başar ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'da iştirak etti.

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