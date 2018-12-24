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Hisarcık'ta umre kafilesi uğurlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, özel bir şirketin organizasyonu ile umre ziyareti gerçekleştirecek olan 18 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, özel bir şirketin organizasyonu ile umre ziyareti gerçekleştirecek olan 18 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı.


Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde Çimenlik Camii İmamı İlyas Çalışkan'ın okuduğu ilahiler ve yaptığı duanın ardından umre yolcuları yakınları ile vedalaştıktan sonra gözyaşları arasında kutsal topraklara uğurlandı.


Uğurlama törenine Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'da iştirak etti.(MA-EFE)

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