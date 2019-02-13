Hisarcık'ta umreye gideceklere seminer verildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden umre ziyaretine gidecek vatandaşlara İlçe Müftülüğü tarafından bilgilendirme semineri verildi.

Merkez Çarşı Camiinde düzenlenen seminerde 23 günlük umre ziyareti yapacak olan Köprübaşı Camii İmam Hatibi Mehmet Ceviz'in oluşturduğu 32 kişilik gruba İlçe Müftüsü Mustafa Arda ve Gurup Hocası Mehmet Ceviz tarafından Umre nedir? Umrenin önemi? Umre ziyaretinde yapılacak ibadetler, davranış ve tutumlar, dikkat edilmesi gereken durumlar, Kabe'de yapacakları ibadet, tavaf, say ve ihram hakkında sinevizyon gösterisi ve tatbiki olarak bilgiler verildi.