Hisarcık'ta unutulmaya yüz tutan eski oyunlar hayat buldu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunca gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, eskilerin oyunlarını oynayarak, unutulmaya yüz tutan oyunlar ile tanıştı.

Atatürk İlkokulu bahçesinde yapılan unutulmaya yüz tutmuş 7 kiremit, yağ satarım, bal satarım, ebem beşiği, gazoz kapağı, misket, 5 taş, çivili futbol, ip atlama, delikli labirent oyunları ile tahta araba yarışmasının düzenlendiği etkinlikte öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Oyun stantlarını tek tek gezerek çocuklarla oyun oynayan Kaymakam İsmail Tosun,” Çocuklarımızın okullarında geleneksel oyunları oynamalarından bizde mutluluk duyduk. Okullarımızda eski oyunlarımızın yaşatılmasını, gençlerimizin bunlarla eğlenmesini gördükçe bizde çocukluğumuza geri döndük. Bu bizlere mutluluk verdi. Her zaman teknolojiyi takip eden, geleneğini de, geçmişini de hatırlayan örnek ve köklü bir gençliğe sahip olduğumuz için geleceğimize umutla bakabiliyoruz. Çocuklarımıza bu imkanı tanıyan okullarımıza, idarecilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Pelin Solak,” Atatürk İlkokulu olarak çocuklarımıza eski oyunları öğretmek ve tanıtmak amacıyla, özellikle günümüz çocuklarını teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak adına okulumuz öğretmenleri ile birlikte çocuklara eski oyunları tanıtan bir proje ürettik. Bu oyunların arasında ip atlama, 5 taş, ebem beşiği gibi anne ve babalarımızın oynadıkları oyunları önce belirledik, sonra malzemelerimizi temin ettik. Daha sonra birkaç öğrenciye öğretip, diğer arkadaşlarına öğretmesi için bir organizasyon yaptık. Projeyi uyguladığımız zaman öğrencilerimiz stantlara gelip oyunları inceleyip, oynayarak öğrendiler. Hem çocuklarımız çok eğlendi, hem de yeni oyunlar kazandı. Bu sayede çocuklarımız teknoloji bağımlılığından uzaklaşıp, zekasını geliştirebilecek, enerjisini atabilecek oyunlar öğrenmiş oldu” diye konuştu.