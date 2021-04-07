Hisarcık'ta üretilen adaçayını kooperatif pazarlayacak

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi ve köylerinde yetişen ve üretimi yapılmakta olan başta adaçayı olmak üzere diğer tıbbi ve aromatik bitki türlerinin paketlenmesi ve pazarlanması bundan böyle HisarcıKoop kanalıyla yapılacak.

Hisarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Çalışkan,” Karbasan Köyü'nde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce 2016-2019 yıllarında adaçayı projesi hazırlanarak İl Özel İdaresi ve Tarım Orman İl Müdürlüğü bütçesinden 100 dekar alanda 53 çiftçimize 500 bin, 2016 Yılında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY projesinden 40 dekar alanda 8 çiftçimize 140 bin adaçayı fidesi toprakla buluşmuştur. Karbasan Köyü adaçayı bahçeleri tesis edilmiş, çiftçilerimizin geçim kaynağı haline gelmiştir” dedi.

“Adaçayı üreten çiftçilerle sözleşme imzalandı”

Kütahya Valisi Ali Çelik'i ziyaret ederek Hisarcık'da üretilen ürünler ve Karbasan Köyü'nde üretimi yapılan adaçayı hakkında bilgi verdiğini söyleyen Yusuf Çalışkan,” Hisarcık'da faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu olarak, ilçe ve köylerimizde yetişmekte ve üretimi yapılmakta olan tıbbi ve aromatik bitki türlerinin paketlenmesi ve pazarlanması için Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık'ı, Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ'ı da ziyaret ederek adaçayı ile ilgili bilgi ve fikir alışverişi yaptık ve değerlendirmede bulunduk. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen ve Ziraat Mühendisleri ile Hisarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu birlikte değerlendirme yaparak kooperatifin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, çalışkan ve üretken çiftçilerimize, Karbasan Köyü'nde adaçayı üretiminde bulunan çiftçilere pazar oluşturmak için, Karbasan Köyü Muhtarı Mehmet Bilkaya ile görüşerek, adaçayı üreten çiftçilerimizle sözleşme imzaladık” diye konuştu.

“İşletme belgesi, gıda üretim ve paketleme izni alındı”

Sanayi Sitesinde bulunan Hisarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi İşletme binası adına, İşletme belgesi, gıda üretim ve paketleme izni aldıklarını söyleyen Yusuf Çalışkan,” HisarcıKoop markası adı altında kooperatifimiz, Karbasan Köyü adaçayı, Ulaşlar Köyü lavanta, ıhlamur diğer köy ve bölgemizdeki papatya, kekik, altın otu gibi endemik ve aromatik tıbbi bitkilerin doğal şekilde üreticiden, tüketiciye paketleme ve pazarlama yaparak köprü vazifesi üstlenip, küçük aile çiftçilerimize gelir kaynağı olacaktır. Hisarcık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi İşletme binamız adına, İşletme belgesi, Gıda Üretim ve Paketleme izni aldık. Bölgemizde yetişen doğal aromatik türdeki bitkilerin isim hakkı olarak HisarcıKoop adı altında Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan marka ve görsel tescilini alarak pazarlama ve satış işlemleri için Gıda Hijyen Belgesi, TSE, GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi'nden ürün barkod ve karekodlarını alarak etiketimizi oluşturup gıda üretim ve satış şartlarını sağladık ve kooperatif markası haline getirdik. Görsel Tescilimizde Kütahya'nın değerlerini ve renklerini, Hisarcık adı ile birleştirerek HisarcıKoop adı altında, ‘'Doğal gölgede kurutulmuş Karbasan Köyü Adaçayı'' ile üretime başladık. İlçemiz Karbasan Köyü'nde Adaçayı bahçelerinin tesis edilmesinde emeği geçen, çalışmalarımızda katkısı olan kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim. Çiftçilerimize, ilçemize, Kütahya'mıza ve Ülkemize hayırlı olsun” dedi.