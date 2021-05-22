Hisarcık'ta vatandaşlar kan bağışına kayıtsız kalmadı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Türk Kızılay'ın, pandeminin yeniden yükselişe geçmesi sonrası tam kapanma dönemi sürecinde düşüş eğilime giren ulusal kan stoklarını arttırmak için çağrıda bulunmasının ardından kan bağışı çağrısına Hisarcık ilçesindeki vatandaşlar kayıtsız kalmadı.

Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezi'nce ilçede saat 10.00-17.00 arası gerçekleştirilen kan verme işlemi sonunda 49 ünite kan alındı.

Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği Sorumlusu Mustafa Şen, pandemiden dolayı azalan kan stoklarını tamamlamak için sürdürülen kan bağışı kampanyasına verdikleri destekten dolayı Hisarcık halkına çok teşekkür etti.