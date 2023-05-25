İhlas Haber Ajansı

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Hisarcık'ta veba aşılaması ve küpeleme çalışması

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezi ve köylerinde koyun ve keçilere veba aşılaması ile küpeleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Yaklaşık 6 bin koyun ve keçiye uygulanacak olan veba aşılamasının yüzde 50'si bitmiş durumdadır. Vebanın yanında brucella aşılaması da dişi damızlık hayvanlara yapılmaktadır. Veteriner Hekimler Salih Konuralp Karabacak, Muhammet Güneş, Cihan Şen ve Adem Tutuk tarafından aşılama çalışmalarına yoğun şekilde devam edilmektedir” denildi.

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