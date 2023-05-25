Hisarcık'ta veba aşılaması ve küpeleme çalışması

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Yaklaşık 6 bin koyun ve keçiye uygulanacak olan veba aşılamasının yüzde 50'si bitmiş durumdadır. Vebanın yanında brucella aşılaması da dişi damızlık hayvanlara yapılmaktadır. Veteriner Hekimler Salih Konuralp Karabacak, Muhammet Güneş, Cihan Şen ve Adem Tutuk tarafından aşılama çalışmalarına yoğun şekilde devam edilmektedir” denildi.