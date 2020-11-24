Hisarcık'ta vefat eden öğretmenler unutulmadı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde “Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarları ziyaret edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdür İsmail Aydın ve Müdür Yardımcısı Hasan Kilitçi birlikte ilçede vefat eden öğretmenlerden Hasan Aksulu, Mehmet Ali Kurum, Ali Değirmenci, Mustafa Tekin, Mustafa Yücel, Hasan Cengiz ve Kazım Akbulut'un mezarlarını ziyaret ederek gül bırakıp dua ettiler.