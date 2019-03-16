İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta veli ve öğrencilere ‘Mahremiyet' konulu seminer

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokulunda Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından veli ve öğrencilere ‘Mahremiyet’ konulu seminer verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokulunda Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından veli ve öğrencilere ‘Mahremiyet' konulu seminer verildiği bildirildi.


Sosyal Hizmetler görevlisi Öğretmen Büşra Kartal "Mahremiyet" konulu seminerde öğrenci ve ailelerine kendilerini rahatsız eden bir durum karşısında neler yapılması gerektiğini, alınabilecek önlemler ve mahremiyet kuralları konusunda açıklamalarda bulundu.


Son yıllarda artan istismar vakalarının, küçük yaşlarda ailede alınması gereken mahremiyet eğitiminin eksikliğinden kaynaklandığını belirten yetkililer, verilen eğitimlerle bu konuda ebeveynlerin bilinçlenmesini, olası istismara yol açacak sebepleri önceden görüp tedbirini almalarını sağlamayı amaçladıklarını belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.