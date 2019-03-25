İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta veliler çocukları için kitap okudu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrencilerinin kitap okumaya ilgilerini arttırmak amacıyla veliler çocuklarıyla beraber kitap okuyarak örnek ve duyarlı bir davranış sergilediler.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilerinin kitap okumaya ilgilerini arttırmak amacıyla veliler çocuklarıyla beraber kitap okuyarak örnek ve duyarlı bir davranış sergilediler.


Öğrencilerinin kitap okumaya ilgilerini arttırmak adına velilerle işbirliği yaptıklarını belirten Cumhuriyet İlkokulu 3/A Sınıfı Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen,” Bu kapsamda 3/A sınıfı velileri, öğrencilerimizin kitap okuma saatine iştirak ederek aynı sırada kitap okuma saati gerçekleştirdiler. Velilerimiz, kitap okuma saatlerini evlerinde de devam ettirerek, bir sonraki ay okunan kitaplar ile ilgili paylaşımda bulunulacaklar. Kitap okuma saatine iştirak eden velilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.