Hisarcık'ta Voleybol Turnuvası

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Öğretmenler arası Voleybol turnuvasında A Grubunda; Dereköy Ortaokulu, Şehitler Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu takımları, B Grubunda ise; Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi takımları mücadele ediyor.

İlk gün müsabakalarında Dereköy Ortaokulu takımı, Şehitler Ortaokulu takımını 2-1, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi takımını 2-0 mağlup etti.