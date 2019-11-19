İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta Voleybol Turnuvası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası düzenlendi.


Öğretmenler arası Voleybol turnuvasında A Grubunda; Dereköy Ortaokulu, Şehitler Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu takımları, B Grubunda ise; Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi takımları mücadele ediyor.


İlk gün müsabakalarında Dereköy Ortaokulu takımı, Şehitler Ortaokulu takımını 2-1, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi takımını 2-0 mağlup etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.