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Hisarcık'ta yağmur duası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Belediye ve İlçe Müftülüğünün işbirliği ile yağmur duası yapıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Belediye ve İlçe Müftülüğünün işbirliği ile yağmur duası yapıldı.


Havaların kurak geçmesi sebebiyle öğle namazı sonrası Belediye Hizmet Binası önünde yapılan yağmur duasına Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.


Yağmur duası öncesi din görevlileri tarafından okunan sure, ilahi ve Kuran tilavetinin ardından söz alan İlçe Müftüsü Mustafa Arda, son dönemlerde ülke genelinde ve özellikle Hisarcık bölgesinde kuraklık olduğunu belirterek,” Yağmur duası yapılması için çeşitli kanallardan Müftülüğümüze ve Belediyeye talepler geliyordu. Belediye Başkanımızla görüşerek Pazartesi, Salı, Çarşamba ve son olarak Cuma günü öğleden sonra yağmur duası programı düzenledik. Cuma günü Cuma namazından sonra Belediyemizin ikramı ile beraber inşallah bu haftayı yağmur duasıyla geçirmiş olalım. Çünkü Cenabı Hak,” Dua edin, kabul edeyim” diyor. Peygamberimizde Mescidi Nebi' de birkaç cümlelik dualarla yağmur duası yapmıştır” diye konuştu. Daha sonra İlçe Müftüsü Mustafa Arda tarafından yağmur duasına yapıldı.


İlçe çiftçilerinin ekim döneminde yağmur beklentisi içerisinde olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Kasım ayı gelmesine rağmen üreticiler kuraklık yüzünden hububat ekimi yapamadı. Çiftçilerimiz mahsullerini ekmek için yağmurun yağmasını bekliyor. Bizde İlçe Müftülüğümüzle işbirliği yaparak hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri her öğle namazının ardından yağmur duası yapacağız. Cuma günü Cuma namazı sonrası yapacağımız yağmur duasında Belediye olarak vatandaşlara ikramımız olacak. Cenabı Allah duamızı kabul etsin, bol yağmur versin ve bereketli bol ürünler nasip etsin” dedi.

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