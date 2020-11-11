Hisarcık'ta yanan orman alanı ağaçlandırılıyor

Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe Nefes” sloganıyla hayata geçirilen “81 ilde 11 milyon fidan dikim” etkinliği 1,5 ay önce yanan ormanlık alanda gerçekleştirildi.

Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Hisarcık Orman İşletme Şefi Samet Sayan, Esire Orman İşletme Şefi Bilal Acar ile protokol üyeleri ve öğrenciler “81 ilde 11 milyon fidan dikim” etkinliği için Örenköy Arıkaltı mevkiinde 1,5 ay önce çıkan orman yangını sonunda yanan alanda bir araya gelerek karaçam fidanı dikimi gerçekleştirdiler.

Fidan dikimi öncesi Esire Orman İşletme Şefi Bilal Acar, öğrencilere yanan orman alanı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Daha sonra fidan dikim çalışmalarının devam ettiği 7 hektarlık alana protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından fidan dikildi.

Yetkililer, yanan 7 hektarlık orman alanına yaklaşık 15 bin karaçam fidanı dikimi yapılacağını ve çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirttiler.