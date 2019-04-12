Hisarcık'ta yaşlı ve kimsesizlere evde bakım hizmeti

Hisarcık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca "Korunmaya muhtaç yaşlılara evde bakım hizmeti verilmesi" projesi kapsamında 38 hanede yaşlı ve kimsesiz vatandaşların vakıf personelince hane temizliklerinin yapılıp, çamaşırlarının yıkandığı bildirildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, 2014 yılından beri devam etmekte olan 'Korunmaya muhtaç yaşlılara evde bakım hizmeti verilmesi' Projesi kapsamında ilçe merkezi ile köylerinde 38 hanede bulunan yaşlı ve kimsesiz vatandaşların 3 bayan vakıf personelince hane temizliklerinin yapılıp, çamaşırlarının yıkandığını belirtti.