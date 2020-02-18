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Hisarcık'ta yaya kaldırımına ihata duvarı

Hisarcık Belediyesince alt yapı çalışmaları tamamlanan Halil Kurnaz Bulvarındaki 1 kilometre uzunluğundaki yaya kaldırımına ihata duvarı yapılıyor.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Halil Kurnaz Bulvarında arazi kenarında bulunan yaya kaldırımlarında oluşabilecek çökme riskini ortadan kaldırarak tutucu kılmak amacıyla başlattıkları ihata duvarı yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarının başlayacağını söyledi.


Çalışkan, “Havaların müsait olması durumunda ihata duvarı yapım çalışmaları 15 gün içinde tamamlanacak” dedi.

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