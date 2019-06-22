Hisarcık'ta Yaz Kur'an Kursları'na ilgi

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganıyla başlattığı Yaz Kur'an Kursları, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yoğun ilgi görüyor.

17 Haziran tarihinde başlayan yaz Kur'an kurslarının 9 Ağustos tarihinde sona ereceğini söyleyen İlçe Müftüsü Mustafa Arda,” Bu yıl yaz Kur'an kurslarımız ‘Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun' sloganıyla başladı. İlçe merkezi ve köylerimizdeki 30 camimizde İmam Hatiplerimizi ve 6 Kur'an kursumuzda öğreticilerimizi görevlendirmiş durumdayız. Şu an yaz Kur'an kurslarımıza katılan öğrenci sayısı 600'e yaklaşmıştır. Her öğrenciye elifba, yaz Kur'an kursları etkinlik kitabı ve yetişkinlere yönelikte ‘Dinimiz İslam' isimli kitaplar dağıtılmıştır. Kurslarımızda günde 3 saat olmak üzere haftanın 5 günü toplamda 15 saat eğitim verilecektir. Haftada 8 saat Kur'an dersi, 2 saat ibadet, 1 saat itikat, 1 saat ahlak, 1 saat siyer dersleri ve ayrıca 2 saat sosyal etkinlikler yapılacaktır” dedi.