İhlas Haber Ajansı

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Hisarcık'ta Yaz Kur'an Kursu öğrencileri ödüllendirildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Yenidoğan Camiindeki Yaz Kur’an Kursunun son haftasında öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Yenidoğan Camiindeki Yaz Kur'an Kursunun son haftasında öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.


Cami İmam Hatibi Hasan Ali Yılmaz ve Önder Karaarslan nezaretinde Yaz Kur'an Kursunda iman, ibadet, güzel ahlak ve güzel Kur'an okuma konularında eğitim alan erkek öğrencilere Türkiye forması ve ayakkabı, kız öğrencilere başörtüsü, seccade, bileklik gibi çeşitli hediyeler verildi.

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