Hisarcık'ta yeni İmam Hatip Ortaokulu eğitim-öğretime açıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni İmam Hatip Ortaokulu inşaatının tamamlanarak eğitim ve öğretime açıldığı bildirildi.

Geçen yıl Eylül ayında inşaatına başlanan ve 4 Milyon 970 bin TL'ye mal olan İmam Hatip Ortaokulu toplam 3 bin 300 metre kare kullanım alanına sahip. Bodrum artı 5 katlı okulda 267 kişilik Çok Amaçlı Salon, projeksiyon odası, kantin, mescit ve kütüphane bulunuyor.

İnşaatı tamamlanan İmam Hatip Ortaokulunda Seydi Resul İmam Hatip Okulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri eğitim ve öğretime başladılar.