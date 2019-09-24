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Hisarcık'ta yeni yaya geçidi çalışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi TOKİ Kavşağında yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak amacıyla Karayolları tarafından ışıklı yaya geçidi yapımına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi TOKİ Kavşağında yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak amacıyla Karayolları tarafından ışıklı yaya geçidi yapımına başlandığı bildirildi.


Hisarcık-Simav karayolu güzergahı TOKİ kavşağında yapımına başlanan yeni yaya geçidinde yaklaşık 900 metrekare kilitli parke taşı kullanılacak.


Işıklı yaya geçidi yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, 82. Yıl Mahallesi Sanayi Sitesi ve TOKİ konutlarının bulunduğu kavşakta yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere yapımına başlanan yaya geçidi için Karayolları Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

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