Hisarcık'ta yeni yola dev yön levhaları dikildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Hisarcık-Simav devlet yolunun TOKİ kavşağına iki dev yön levhasının dikim işlemi tamamlandı.

Hisarcık-Simav karayolunun 82. Yıl Mahallesinde bulunan TOKİ kavşağına Karayolları ekipleri tarafından başlanan iki dev yön levhasının vinçle dikim çalışmaları akşam saatlerine kadar sürdü.

Yetkililer, dev yön levhalarının ilçeye yeni gelen sürücülere büyük kolaylık sağlayacağını belirttiler.