Hisarcık'ta yer sofrası geleneği sürdürülüyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde asırlardan beri sürdürülen düğünlerde yer sofrası geleneği son yıllarda yerini tabldota bırakırken, Ahmet Atağan isimli düğün sahibi eski gelenekleri sürdürmek adına oğlunun düğününde davetlileri yer sofrasında ağırladı.

Gelenek ve göreneklerine sahip çıkmak amacıyla oğlunun düğün yemeğini 10-15 kişinin birlikte yemek yediği büyük sofralarda verdiğini ifade eden Ahmet Atağan,” Bizler dedelerimizden böyle gördük. Birlik beraberlik içerisinde toplu yenen yemek sayesinde hem yemek israf olmazken, hem de insanlarımızın birbirleriyle kaynaşmasına vesile oluyor. Dışarıdan düğün için gelen misafirlerimiz yer sofralarını önce yadırgasalar da daha sonra alışıyorlar, hatta hoşlarına da gidiyor” diye konuştu.