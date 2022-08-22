Hisarcık'ta yerli kavun tezgahta yerini aldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi semt pazarında yerli kavun kilosu 7,5 liradan tezgahtaki yerini aldı.

Marketlerde 10 TL'den satılan kavunu pahalı bulan vatandaşlar pazarda kilosu 7,5 liradan satışa sunulan ve daha lezzetli olan yerli kavunu tercih ediyor.

Bu yıl 30 dönüm alana kavun ekimi yaptığını ve yaklaşık 60 ton ürün beklediğini söyleyen üretici Fahrettin Demir, “Yeni hasat ettiğim yerli kavunun kilosunu bu haftaki pazarda 7,5 TL'den satışa çıkardım ve kavunlar kısa sürede tükendi. Vatandaşlar fiyatı ucuz, lezzetli ve taze olan yerli kavunu tercih ediyor” dedi.