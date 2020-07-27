İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'ta yerli patates çıktı fiyatlar düştü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kış aylarında 5 TL’ye kadar yükselen patates fiyatları, yerli ürünün tezgahlarda yerini almasıyla 2,5 TL’ye kadar düştü.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kış aylarında 5 TL'ye kadar yükselen patates fiyatları, yerli ürünün tezgahlarda yerini almasıyla 2,5 TL'ye kadar düştü.


30 yıldan çiftçilik yapan Osman Doğan, ilçede özellikle yazlık patates hasadının başlamasıyla fiyatların düştüğüne dikkat çekti.


Bu yıl, 12 dönüm alana “Agria” cinsi sertifikalı patates ekimi yaptığını söyleyen Doğan,” Şu dönem patates fiyatlarının düşmesi gayet normaldir. Çünkü yeni mahsul yazlık patates hasadının başlamasıyla piyasada ürün artışı oldu. Haliyle bu durum fiyatlara yansıdı. Bölgemizde henüz kışlık patates hasadı başlamadı. Vatandaşlara tavsiyem, kışlık patates çıktığında kış boyunca tüketecekleri patatesleri temin etmeleridir. Çünkü sonbahar ve kış ayalarında patates fiyatlarında yükselme olabilir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.