Hisarcık'ta, ''Yeteneğim Mesleğim, Mesleğim Geleceğim'' isimli proje

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde ''Yeteneğim Mesleğim, Mesleğim Geleceğim'' isimli projesinin bölümlerinden olan “Meslekte Bir Gün” kapsamında öğrenciler bazı kurumlara sanki orada çalışıyormuş gibi giderek çalışma ortamlarını gördüler.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü İsmail Aydın, ''Yeteneğim Mesleğim, Mesleğim Geleceğim'' isimli projemizin en önemli bölümü olan meslekte bir gün kapsamında öğrencilerimiz Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Hastanesi, Eti Bor Maden İşletme Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği olmak üzere 8 kuruma sanki orada çalışıyor da işe gidermiş gibi gittiler ve çalışma ortamlarını gördüler. Çalışanlar ile sohbet ederek akıllarına takılan soruları sorup gelecekleri hakkında şimdiden ön bilgiye sahip oldular. Okulumuzdan iki öğrenci Kaymakam olmak istediği için İlçe Kaymakamımız Didem DİNÇ Özay'ın misafiri oldular. Mesleki rehberlik çalışmalarımızda proje yazarak planlı programlı çalışmalar yapan okulumuz Rehber Öğretmeni Demet Bozkurt'a, öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmalarında fedakarca bu çalışmalara katkı sunan kurum amirlerine, iş yeri sahiplerine, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Cebeci' ye ve İlçe Kaymakamımız Didem Dinç Özay' a teşekkür ediyoruz” dedi.

''Yeteneğim Mesleğim, Mesleğim Geleceğim Projesi''

Okulun Rehber Öğretmeni Demet Bozkurt tarafından yürütülen ''Yeteneğim Mesleğim, Mesleğim Geleceğim'' projesi ile öğrenciler gelecekte yapmayı düşündükleri meslekler ile ilgili bizzat bu mesleklerde çalışan kişilerle konuşarak hayata hazırlanıyorlar. Proje üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, öğrencilere "Mesleki Eğilim Belirleme Testi" uygulanarak hangi meslek gruplarına daha yatkın oldukları belirlendi. İkinci aşamada farklı meslek gruplarından kişiler okula gelerek meslek tanıtımları yaptı. Yıl boyunca bu çalışmalar devam edecek. 11. sınıf öğrencileri de bu kapsamda projeye dahil ediliyor. Üçüncü aşamada ise öğrenciler seçmeyi düşündükleri meslekte o meslekte çalışanların yanında bir gün geçirip gözlem yaptılar.