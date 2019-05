Hisarcık'ta yıkılmak üzere olan tarihi binalar tehlike oluşturuyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşıdığı gerekçesiyle daha önce tescili yapılan ve yıkılmak üzere bulunan tarihi binaların yayalar ve araçlar için tehlikeye oluşturduğu bildirildi.

Vatandaşlar ilçede bulunan kültür varlığı niteliği taşıyan yapılardan bazılarının can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike arz ettiğini belirterek,” Eski binaların biran önce ya restore edilmesi ya da yıkılması gerekiyor. Sanatsal değeri olmayan atıl durumda binalar var ki bunların da bir an önce yıkılıp, sanatsal özelliği olan ahşap binalarında acilen restore edilmesinde fayda var. Çünkü bunlar iklim şartlarından etkileniyorlar ve bu tür binaların kendiliğinden yıkılması söz konusu. Kendiliğinden yıkıldığında can kaybı olabilir, araçların üzerine yıkılabilir” dediler.

İlçede halen korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşıyan 39 eski bina bulunuyor.