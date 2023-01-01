Hisarcık'ta yılbaşı gecesi sigara ve hijyen denetimi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yılbaşı gecesi kamuya açık mekanlarda sigara ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

İlçedeki kapalı alanlarda sigara kullanımının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan tütün yasağına yönelik yılbaşı gecesi iş yerlerinde polis, belediye zabıtası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Devlet Hastanesi Çevre Sağlık Teknisyeninden oluşan ekip tarafından sigara ve hijyen denetimi yapıldı.

Denetimlerde iş yeri sahipleri ve vatandaşların sigara yasağına ve hijyen kurallarına uydukları görüldü.