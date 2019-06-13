Hisarcık'ta yılsonu karma sergisi açıldı

Atatürk İlkokulundaki serginin açılışı öncesi okul bahçesinde öğrencilerin halk oyunları gösterisi ile işaret dili kursu öğrencilerinin sunumu beğeniyle izlendi.

Törende yaptığı konuşmada sene sonu sergilerinin Halk eğitim kurslarının tanıtımı ve kurslara vatandaşların teşviki açısından önemli olduğunu ifade eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, Halk Eğitim Merkezine kazandırılan 5 adet dikiş nakış makinası için Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Kaymakam Hasan Musab Okatan ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından açılan Karma Serginin ardından protokol üyeleri sergilenen eserlerin bulunduğu stantları tek tek dolaşarak ürünler hakkında, Usta Öğreticilerden bilgiler aldı. Açılışta davetlilere pilav, helva ve ayran ikram edildi.