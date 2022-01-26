Hisarcık'ta YKS sınavına hazırlık kampı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde, '15 Tatil YKS' sınavına hazırlık kampının başladığı bildirildi.

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 12. sınıfında eğitim gören 45 öğrenci için 15 tatilde YKS sınavına hazırlık kampı öğrenci ve velilerden büyük ilgi gördü. Okul Müdür Yardımcısı Caner Tevfik Tekin tarafından organize edilen kamp bir hafta sürecek.

Okul Müdürü İsmail Aydın, kamp süresince, hızlı okuma, okuduğunu anlama, hızlı test çözme gibi teknik konularda öğrencilerin gelişmesi sağlanarak öğrencilerin YKS sınavında daha başarılı olmalarının hedeflendiğini söyledi.

Kamp süresince gündüzleri eğitim, akşamları da eğlence programı planlandığını belirten Müdür Aydın, sınavla öğrenci alan okullardaki akademik çalışmaları yakından takip ettiklerini ve daha fazlasını öğrencilerine sunduklarını ifade etti.

Aydın, Denemenin Fatihleri, Netleri İle Devleşenler ve Ödüllü Sınıf gibi akademik yönden öğrenciyi motife eden projelerin yanında ''Hisarcık'ta Kal Ödülünü Al ''isimli proje ile de ilçe öğrencilerin lise eğitimini okullarında devam etmelerine imkan sağladıklarına vurgu yaptı.