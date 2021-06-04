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Hisarcık'ta yol kenarındaki kirlilik ortadan kaldırıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar Köyü baraj yolu üzerinde soba külleriyle karışık evsel atıkların bulunduğu alanda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar Köyü baraj yolu üzerinde soba külleriyle karışık evsel atıkların bulunduğu alanda temizlik çalışması gerçekleştirildi.


Kaymakam Buğra Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Şen ile birlikte Hasanlar Köyü baraj yolu üzerinde soba külleriyle karışık evsel atıkların bulunduğu alanda yapılan temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.


Temizleme çalışmalarında görev alan Özel İdare ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Karadağ, evsel atıkların doğaya vermiş olduğu zarar ve kötü görüntünün yapılan çalışmalar sonucunda ortadan kaldırıldığını söyledi.

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