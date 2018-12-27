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Hisarcık'ta Yöre Halk Oyunları Kursu açıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Yöre Halk Oyunları kursu açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Yöre Halk Oyunları kursu açıldığı bildirildi.


Meslek Yüksekokulunda açılan Yöre Halk Oyunları kursuna çoğunluğu üniversite öğrencisi 26 kursiyer katılıyor. Eğitmen Mehmet Fidan nezaretindeki toplam 140 saatlik kursta kursiyerlere yöresel halk oyunları figürlerinin eğitimi veriliyor.


Halk oyunlarının kültürel mirasın sonraki kuşaklara aslını koruyarak aktarılmasında büyük önem taşıdığını ifade eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, kursun özellikle üniversite öğrencilerinin istekleri doğrultusunda açıldığını belirterek, amaçlarının gençlere halkoyunları kültürünü ve unutulmaya yüz tutmuş yöre oyunlarını öğretmek olduğunu söyledi.(MA-EFE)

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