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Hisarcık'ta zabıta ekiplerinden iş yerlerinde etiket denetimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri iş yerlerinde fiyat etiketlerini denetledi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri iş yerlerinde fiyat etiketlerini denetledi.


Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde, fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.


İşletmeler fiyat, etiket ve reyon, kasa fiyat çıkış rakamlarının tutarlılığı, iş koluyla ilgili gerekli tüm evraklara sahip olması, fiyat etiketlerinin görünürlüğünün yanı sıra temizlik ve hijyen konularında denetime tabi tutuldu. Ayrıca reyon ürünlerin son kullanım tarihleri de kontrol edildi.

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