İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hisarcık'ta zabıta ekiplerinden kurban satış yerlerinde denetim

Hisarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kurban satış alanlarında denetim gerçekleştirdi.


Kurban satış alanlarındaki denetimlerde Veteriner Hekim tarafından kurbanlık hayvanların sağlıklı olup olmadıkları, yaşını doldurup, doldurmadığı, dişi kurbanlıkların ise gebe olup olmadıkları kontrol edildi.


Vatandaşların huzurlu bir Kurban Bayramı geçirebilmesi amacıyla Belediyenin gerekli önlemleri aldığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “ Kurban bayramı dolayısıyla belirlediğimiz kurban satış alanlarında zabıta ekipleri ile Veteriner Hekim tarafından denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaması için zabıta ekiplerimiz gece gündüz görev başındadır” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.