Hisarcık'ta ‘Zaman Dursun Kütahya Okusun' projesi etkinliği

Kütahya'da kitap okuma alışkanlığını bir kültür haline getirebilmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği “Zaman Dursun Kütahya Okusun” projesi kapsamında Hisarcık ilçesinde her akşam kitap okuma saati düzenleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci,kitap okuma alışkanlığını bir kültür haline getirebilmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından örgün-yaygın eğitim gören ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile halka yönelik Zaman Dursun Kütahya Okusun Projesi'nin Hisarcık'ta da hayata geçirildiğini söyledi.

“Zaman Dursun Kütahya Okusun” projesi ile ilçede örgün ve yaygın eğitim gören ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, kamu personelleri ve ilçe halkı arasında okuma alışkanlığının geliştirilmesi amaçlandığını ifade eden Cebeci,” Bu proje kapsamında Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerekli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yapılarak öğretmen, öğrenci ve velilerimizin projeye katılımı sağlanmıştır. Proje kapsamında tüm halkımızı her akşam evlerinde saat 20.30 da kitap okuma saati düzenlemeye davet ediyoruz” dedi.