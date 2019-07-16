Hisarcık'ta Zikzak Makine Nakışları Kursu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından İŞKUR destekli Zikzak Makine Nakışları Kursu açıldığı bildirildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından İŞKUR destekli Zikzak Makine Nakışları Kursu açıldığı bildirildi.
Halk Eğitimi Merkezi binasında Usta öğretici Deniz Ertan nezaretinde açılan Zikzak Makine Nakışları kursuna 19 kursiyer katılıyor. Haftada 5 gün, 8'er saatlik toplam 536 saat süreli kursta kursiyerlere; Kasnaksız makine nakışları, işlemeye hazırlık, desen tasarımları, desen panosu, kum ve astragan işi, blonya iğnesi, Çin iğnesi, aplike, kumaş onarım teknikleri, işlemelerin bakımı ve korunması konularında eğitim veriliyor.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, 8 Ekim 2019 tarihinde sona erecek İŞKUR destekli Zikzak Makine Nakışları kursu sayesinde kursiyerlerin turistik ve hediyelik eşya, desen, çeyiz üretimi yapan işletmelerde ve moda evlerinde çalışma becerisi kazanacaklarını söyledi.