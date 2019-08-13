Hisarcık'taki arazi yangını yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm arazi zarar görürken, yangın yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyköy Deprem Mahallesindeki yerleşim alanına yakın boş arazide öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir sebepten otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hisarcık Orman İşletme Şefliği ve Hisarcık Belediyesine ait itfaiye, arazöz ve su tankerinin müdahalesi sonucu yangın yerleşim alanlarına sıçramadan bir saatte söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 dönüm arazi zarar görürken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.