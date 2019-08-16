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Hisarcık'taki düğünlerde Türk lirası serpiliyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yapılan düğünlerde para serpme geleneği yıllardan beri devam ederken, Dolar kurunun 5,5 TL dolaylarında seyretmesi ve Türkiye’nin ABD ile yaşadığı füze krizi yüzünden düğün sahipleri dolar yerine artık Türk lirası serpmeye başladılar.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yapılan düğünlerde para serpme geleneği yıllardan beri devam ederken, Dolar kurunun 5,5 TL dolaylarında seyretmesi ve Türkiye'nin ABD ile yaşadığı füze krizi yüzünden düğün sahipleri dolar yerine artık Türk lirası serpmeye başladılar.


İlçede evlenme düğünlerinde gelin kız evinden oğlan evine geldiğinde, sünnet düğünlerinde ise sünnet çocuğunun gezdirilmesi sonunda düğün sahibi ve yakınlarının yüksek alanlardan 1 dolar, kağıt ve metal Türk lirası ile şeker, sakız, çikolata serpme geleneği asırlardır sürdürülüyordu. Ancak son dönemlerde doların 5,5 TL seviyesinde olması ve ABD ile yaşanan füze gerginliği yüzünden ilçedeki düğünlerde artık Dolar yerine metal ve kağıt 5 TL. Banknot serpildiği gözleniyor.

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