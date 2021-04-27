İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'taki fırınlarda Ramazan denetimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Ramazan ayı nedeniyle ekmek ve pide sektöründe faaliyet gösteren fırınlarda zabıta ekipleri tarafından gramaj ve hijyen konularında denetimler gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Ramazan ayı nedeniyle ekmek ve pide sektöründe faaliyet gösteren fırınlarda zabıta ekipleri tarafından gramaj ve hijyen konularında denetimler gerçekleştirildi.


İlçedeki fırınlarda yapılan denetimlerde şu ana kadar her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz fırınlarda ekmek ve Ramazan pideleri için gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirmektedirler. Yapılan denetimlerde genellikle esnafların gramaja uyduğu gözlemlenirken, eksik gramajlı ekmek üretilmemesi konusunda fırın sahiplerine gerekli uyarılar yapılmaktadır. Denetimlerimiz Ramazan ayı boyunca sıkı bir şekilde devam edecektir. Amacımız vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik şartlarda çıkarılan pide tüketmesine imkan sağlamak” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.