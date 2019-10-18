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Hisarcık'taki İşaret Dili Kursu'na ilgi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan İşaret Dili Kursu yoğun ilgi görüyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan İşaret Dili Kursu yoğun ilgi görüyor.


İşitme engellilerin iletişimde yaşadığı zorluğun aşılmasına katkı sağlamak amacıyla Atatürk İlkokulu'nda İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak nezaretinde açılan toplam 120 saat süreli İşaret Dili Kursuna 44 kursiyer katılıyor.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, İşaret Dili Kursu açmaktaki amaçlarının işitme engelli bireylerle daha kolay iletişim sağlamak, onların sıkıntılarını anlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

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