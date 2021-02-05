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Hisarcık'taki tarihi hamam restore ettirilecek

Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Hisarcık ilçesi Esire Termal Turizm bölgesinde yer alan Romalılar döneminden kalma tarihi hamamda incelemelerde bulundu.


Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Kaymakam Buğra Karadağ, Kütahya Valiliği AB Dış İlişkiler Yetkilileri ve İlçe Kaymakamlığınca görevlendirilen proje ekibi ile birlikte Sefaköy'de Romalılar döneminde kayalar oyularak yapılan Kont Drakula'ın cüzzam hastalığından şifa bulduğu rivayet edilen, cilt hastalıkları, romatizma, nevralji, kireçlenme, mide, bağırsak ve böbrek hastalıklarına iyi geldiği bilinen tarihi hamamda incelemelerde bulundu.


Heyet yaptığı incelemede, sıcak suların ölçüm ve inceleme çalışmalarından sonra mevcut tarihi hamam üzerinde çalışılarak tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması, proje hazırlanması, mesire ve dinlenme tesislerinin yapılması, yürüyüş yollarının yapılması ve benzeri konularda çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.


Daha sonra Şeyhçakır köyü Şeyhçakır Sultan Türbesinde incelemelerde bulunan heyet, türbenin restorasyonu için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade ettiler.

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