'Hisarcık'tan Bir Kare' Fotoğraf Yarışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Hisarcık'tan Bir Kare' isimli Yerel Fotoğraf Yarışması düzenlendi.

Hisarcık ilçe ve köy sınırları içinde hayata dair, yaşamdan kareleri, manzaraları fotoğraf sanatının etkileyici dilinden faydalanarak anlatmayı konu edinen yarışmanın amacı; İlçedeki yaşamı, manzaraları, anlık kareleri, kültürünü ve geleneklerini anlatacak hikâyeleri fotoğraf sanatının etkileyici gücüyle, bu konudaki toplumsal bakışı sanatla buluşturmak olarak açıklandı.

18 Yaş üstü ve 18 yaş altı olmak üzere 2 ayrı grupta yapılacak yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlü olacak ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir. Fotoğraflar Fotoğraf makinası veya Cep telefonu ile 2mb'dan az, 4 mb'dan fazla olmamak kaydı ile kabul edilecektir. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilecek. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilecek. Yarışmaya Son Katılım Tarihi 07 Ocak 2019, Sonuç Bildirim Tarihi ise 11 Ocak 2019. Yarışma sonunda birinciye çeyrek altın, ikinciye gram altın ve üçüncüye yarım gram altın ödül verilecek.(MA-EFE)