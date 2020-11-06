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HİTÜ Rektörü Öztürk, DPÜ Rektörü Uysal'ı ziyaret etti

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ali Osman Öztürk, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile bir araya geldi.


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleşen ziyarette Rektör Ali Osman Öztürk'ü, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur karşıladı. Rektör Öztürk ve Üniversite heyeti Üniversitede yürütülen çalışmalar ve iki üniversite arasında olası iş birliği konuları üzerine görüşme gerçekleştirdiler.


Görüşme Öztürk ve Uysal'ın karşılıklı hediye sunumları ile sona erdi.

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