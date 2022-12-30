Hobi bahçelerinin yeni sakinleri kurayla belirlendi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 'Porsuk Hobi Yaşam Bahçeleri'nin kura çekimini gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi'nin sosyal sorumluluk odaklı uygulamaları çerçevesinde, Porsuk ve Akkent'Te bulunan Hobi Yaşam Bahçeleri'nin kura çekimi, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından gerçekleştirildi.

Şehit, gazi ve engelli yakınları için ayrı, emekli vatandaşlar için ayrı çekilen kura sonucu Porsuk'ta 19, Akkent'te 7 olmak üzere toplam 26 adet hobi bahçesinin yeni sahipleri belli oldu.

Belediye Başkanı Alim Işık, kurada ismi çıkan vatandaşları tebrik ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.