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Hububat tarlasındaki yabani sarı hardal otu görsel şölen sunuyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde arpa tarlasında yoğun şekilde bulunan yabani sarı hardal otu görsel şölen sunuyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde arpa tarlasında yoğun şekilde bulunan yabani sarı hardal otu görsel şölen sunuyor.


82. Yıl Mahallesi Sola mevkiinde yaklaşık 4 dönüm arpa ekili tarlada çıkan sarı renkli hardal otu göz kamaştırıyor. Arpa ekili tarlayı adeta sarıya boyayan hardal otu rengiyle görenleri hayran bırakıyor.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, arpa ekili tarlada yoğun bulunan hardal otunun yabancı ot mücadelesi yapılmamasından kaynaklandığını belirttiler.

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