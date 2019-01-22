Hükümlülerden eğitime destek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hükümlüler, bir okulun bahçesine Bocce sahası yaptı.

Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından takibi yapılan hükümlüler hakkında verilen kararlar doğrultusunda topluma faydalı birey olma yolunda kamu hizmeti yaptırımını yerine getiriyor ve bu sayede topluma faydalı olarak cezalarını çekmiş oluyorlar.

Tavşanlıda bu çalışmalar farklı bir boyut kazandı ve ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik kapsamında salıverilen ve haklarında kamu yararına çalışma cezasına hükmedilen hükümlüler Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri için yarıyıl hediyesi hazırladı. Yapılan çalışmaları Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ve Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürü Özgür Bozat yerinde inceledi.

Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, "Denetimli serbestlik sistemi bir bütün olarak değerlendirildiğinde toplum temelli bir uygulamadır. Haklarında hüküm verilmiş kişiler, cezalarını toplumdan soyutlanmadan, özgürlükleri kısıtlanmadan, yine topluma karşı sorumluluk bilinci ile hareket ederek infaz ediyorlar. Çalıştıkları kurumlarda temizlik, boya - badana, tadilat, tamirat, bahçıvanlık gibi konularda hizmet verip hem toplum açısından faydalı işler yapıyorlar, hem de toplum bilinci ile kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar. Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz yetki alanı içerisinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde bu süreci yürütüyor.Bugün ise kamu hizmeti cezasının infazına yönelik Adalet Bakanlığımızca hazırlanan proje kapsamında hükümlülerimizi ziyaret ettik. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un Ankara ilinde katılacağı bu programı biz de Tavşanlı ilçemizde eş zamanlı olarak uygulamaya başladık. Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri için karne hediyesi niteliğinde bir çalışmaya da imza atarak öğrencilerimiz için Bocce sahası yapımına başladık. Yarıyıl tatili boyunca yapılacak çalışmalarda hükümlüler tarafından Bocce sahasının yapımı tamamlanacak, ayrıca bahçe düzenlemesi ile diğer tamirat ve tadilat işleri yapılacak. Kurumlar arası işbirliğinin de gelişmesine katkı sağladığını düşündüğümüz bu uygulamaların geliştirilerek ve genişletilerek devam etmesi için çalışmalarımız sürüyor "dedi.

Tavşanlı ilçesinde 41 hükümlünün bulunduğu belirtildi.