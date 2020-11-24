Hürdoğan Çelik Korona'dan hayatını kaybetti

İyi Parti Kütahya İl Başkanı Erol Etürk, yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Kütahya kurucu İl başkanımız, değerli insan, iyi dost Hürdoğan Çelik hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.Kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Gönüllerde hep iyiliklerle anılacaksın, güzel insan" ifadelerine yen verdi.

Çelik'in bir süredir hastanede Covid-19'dan yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu belirtildi.