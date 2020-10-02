Hüseyin Varol, AK Parti Hisarcık İlçe Gençlik Kolları Başkan adayı

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, 10 Ekim'de gerçekleştirilecek İlçe Gençlik Kolları Kongresinde yeni başkan adayının Hüseyin Varol olduğunu açıkladı.

İlçe Başkanı Ali Var, Genel Merkez Gençlik Kolları ile yapılan istişare neticesinde 10 Ekim'de kongresini yapacakları Hisarcık İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı için Hüseyin Varol'un aday olarak belirlendiğini söyledi.

Var,“ “Gençsin önde yürü, inandığın yolda yürü” diyerek gençlerimizin enerjisi ve heyecanı bize bu zamana kadar hep güç verdi. İlçemiz için düşünen, çalışan ve harekete geçen gençlerimizin var olduğunu görmek bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Görevini devredecek olan Emre Sarıkaş başkanımıza bu zamana kadar verdiği emek ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.